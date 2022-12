Pampito en Ciudad: ¿Cómo es el hombre ideal que está buscando Wanda Nara?

Pampito, el periodista de espectáculos, está de viaje en París. Y desde la Ciudad Luz analiza, con un video exclusivo para Ciudad, los últimos posteos de Wanda Nara.

Este miércoles, Wanda contestó preguntas a sus seguidores de Instagram. “¿Qué cualidades tiene que tener un hombre para enamorarte?”, consultaron.

“Ser inteligente, ser un apasionado por lo que hace, tiene que ser un potro, una persona segura y madura, que me cuide, que me respete y que me haga sorpresas”, respondió Wanda.

MIRÁ EL NUEVO VIDEO DE PAMPITO

Pampito se pregunta en Ciudad: ¿cómo es el hombre ideal que está buscando Wanda Nara? ¿Qué ítems cumple Mauro Icardi y qué otros L-Gante? ¿Alguno de los dos llenará la check list que enumeró la empresaria?