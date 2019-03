Dueña de la sonrisa radiante que la caracteriza pero también de un carácter fuerte, Carolina “Pampita” Ardohain siempre es noticia. En las últimas semanas, su romance con el empresario Mariano Balcarce la colocó una vez más en las tapas de las revistas.

Caras la tiene como protagonista de su más reciente portada y el periodista a cargo de la entrevista le preguntó por el “rumor de que cada vez que Benjamín Vicuña y Eugenia China Suárez presentan un nuevo proyecto juntos, Ardohain aparece a los besos en un nuevo romance”.

Sucede que en el lanzamiento de la película El hijo rojo, una foto retrató a Pampita en la playa de Ibiza con Pico Mónaco y su actual romance con Balcarce se conoció justo en la época del lanzamiento de Argentina, tierra de amor y venganza, tira de eltrece que el chileno protagoniza con su actual pareja.

"Son los demás quienes me exponen con sus celulares, no soy yo. No me quiero estar defendiendo de la maldad de los demás. ¿Vos me entendés o no?" G-plus

Molesta, Pampita respondió: “Si voy a una fiesta y estoy en la pista de baile, no me estoy filmando con un teléfono. Yo estoy haciendo mi vida. Si alguien saca un teléfono ya no está en mis manos. Si voy al cine, estoy en la fila comprando pochoclos y alguien me saca una foto con el teléfono, no lo estoy poniendo yo en mis redes. Si vos ves mis redes, cada tanto pongo algo de mis hijos, pero no te hago un reality del día a día”.

“Vas a ver fotos en las que promuevo mis trajes de baño, mis planchitas de pelo, mis zapatos, mis carteras, mis pijamas, mis bodies, miles de cosas que hago yo, que pongo en mis redes. De manera esporádica, algún momento con mis hijos. No soy tan expuesta como ustedes imaginan. Son los demás quienes me exponen con sus celulares, no soy yo. No me quiero estar defendiendo de la maldad de los demás. ¿Vos me entendés o no?”, preguntó, según la revista, “irritada” por la consulta.