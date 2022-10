Pampita se tentó con una exquisitez tradicional en la peregrinación a Luján: "¡Muy buena!"

Un año más participó Pampita en la peregrinación a Luján por la Virgen y lo hizo, como en años anteriores, rodeada de amigas y en un clima de emoción, pero también de alegría. Las largas horas de caminata hicieron que la conductora aproveche para disfrutar de nuestras tortas fritas.

En un video de su Instagram, compartió el momento en el que repartía entre sus amigas la exquisitez argentina desde una bolsa de papel. “Necesitamos energía”, lanzó, mientras seguían avanzando en grupo y comía el tradicional producto

“¡Muy buena!”, lanzó, mientras sus compañeras en la peregrinación se tentaban y ella se encargaba de repartirles a todas. ¡Qué rico!

PAMPITA HABLÓ A CORAZÓN ABIERTO SOBRE EL TRATAMIENTO AL QUE RECURRIÓ PARA QUEDAR EMBARAZADA DE ANA

Pampita asistió a Almorzando con Juana (eltrece) y habló a fondo sobre el nacimiento de Ana, su hija con Roberto García Moritán. La conductora, que con su expareja, Benjamín Vicuña, es mamá de Benicio, Beltrán y Bautista, contó que recurrió a un tratamiento para quedar embarazada de su última hija.

A corazón abierto, contó que no fue fácil. Especialmente, por la "revolución" hormonal que le causaron las muchas inyecciones que tuvo que darse. "Cuando empezamos a buscar a Ana, no sabíamos si lo íbamos a lograr. Me saqué óvulos tres veces, fueron muchas inyecciones".

"Gracias a Dios coincidió con la pandemia, así que estaba toda la familia recluida, no tenía quién me maquille, me peine, nada... Así que todo el proceso hormonal que te revoluciona, y a veces tenés picos de alegría y de tristeza, estuve en mi casa".