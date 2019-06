En septiembre del año pasado, Yanina Screpante (33) confirmó el final de su romance con Ezequiel “Pocho” Lavezzi (34), tras ocho años de relación. “Esta separación era necesaria porque no teníamos proyectos como pareja, no estábamos en la misma sintonía. Por eso fue lo mejor separarse. Él quería tener hijos y yo no. No me sentía preparada todavía para ser madre”, reveló días atrás la modelo sobre el motivo de la ruptura.

Invitada a Pampita Online, Screpante habló de su renovada soltería y, pregunta va, pregunta viene, la conductora terminó poniéndola en aprietos. “¿Volverías a salir con un futbolista?”, le consultaron.

“Si me gustase, sí. Yo no catalogo si es futbolista, tenista o lo que sea”, contestó la entrevistada. Y, acto seguido, Pampita la terminó mandando al frente al revelar un romance oculto con Juan Martín del Potro.

Pampita: -Tenista también saliste.

Screpante: -No…

P: -¿No? ¿Del Potro?

S: -No, no, no…

(Carcajada generalizada)

P: -¡Perdón, perdón, perdón!

S: -No, decían… decían, pero no…

Panelistas: -¡Se puso re colorada! ¡Tiene novio, tiene novio!

P: -¡Pero si es de hace mil años!

S: -Sí, hace mil años. Hubo ahí algo, pero no era mi novio. Fue un touch and go hace cien años.

