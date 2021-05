Pampita reveló si comparten las claves del celular con Roberto García Moritán: "No se nos ocurre revisarnos nada"

Felizmente en pareja con Roberto García Moritán y a la espera de su primera beba juntos, Pampita aseguró que su vínculo con el empresario está teñido de confianza. Por eso, jamás se le ocurriría revisarle el celular.

De hecho, no saben las claves del celular del otro; no hace falta. "No tenemos motivos para desconfiar del otro. Estamos muy seguros del proyecto que estamos formando, así que no se nos ocurre revisarnos nada ni pasarnos claves", reveló en diálogo con Paparazzi.

Además, aclaró que confía plenamente en su marido. "Tenemos la decisión de vida de formar una familia, una hija que viene en camino. Ni siquiera se nos pasa por la cabeza la sospecha", sentenció, feliz por su consolidado matrimonio.

¡Cero sospechas!