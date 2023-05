Pampita reveló por qué suelta globos en homenaje a Blanca Vicuña

Foto: Movilpress

La suelta de globos, según explicó Pampita en el libro Blanca, la niña que quería volar, tiene un profundo significado. Poco antes de morir, su hija hizo un dibujo en donde se ve una nena volando entre corazones y globos blancos. Para la modelo, esa fue una señal.

“¿Acaso sabías que te irías? ¿Cómo no lo supe? Te hubiese besado y retenido entre mis brazos desafiando hasta a Dios. Pero no me di cuenta (...) En cambio, te vi reír con tus hermanos a carcajadas, vivir intensamente, llena de amor… Y de repente, partiste”, escribió Pampita.

QUÉ DIJO BENJAMÍN VICUÑA SOBRE SU LIBRO SOBRE BLANCA

"En estas páginas hablo acerca de mi niña y mis pesares. También de las herramientas que me sirvieron para iluminar noches oscuras. Espero que puedan servirle a alguien", dijo Vicuña al presentar su libro sobre Blanca.

"Que quienes están atravesando una pérdida, sufriendo o acompañando un duelo, puedan encontrar algo de alivio y esperanza. Una pequeña luz en mitad del océano cuando no vemos la orilla", agregó.