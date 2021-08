Pampita reveló por qué rechaza hacer ciertos canjes: "No les puedo agradecer en redes, ¡y no me mandan el regalo!"

Si hay alguien que sabe cómo hacer negocios con las redes sociales es Pampita y en su ciclo, a propósito de un conflicto que tuvo Cande Tinelli por un canje, la conductora habló de su política a la hora de promocionar un producto en sus redes sociales.

“Yo siempre aclaro, porque me quieren mandar regalos, ‘mirá que no te puedo agradecer en redes’. Ahí me dicen ‘ah, bueno, te mando un saludo’, ¡pero no me mandan el regalo!”, lanzó, divertida en Pampita online, en clara alusión al pago de aquello que promocione en Instagram o Twitter.

“Está bueno aclararlo porque sino hay malos entendidos y piensan que si te mandan algo vos lo vas a publicar… ¡y a veces no se puede publicar todo!”, aseguró, risueña.

¿Cómo hace Pampita las negociaciones de sus canjes?

“Yo los presupuestos los paso con un mensaje de voz mío, es lo lógico. Los que no tenemos mánager, hablamos directo con el cliente”, había asegurado la animadora sobre cómo ella misma maneja el aspecto financiero de su carrera.

“Yo me voy de vacaciones gratis porque soy Embajadora de un hotel y también nos regalan ropa a todos los que estamos en la tele. Uno arregla qué le sirve al otro y qué te sirve a vos”, contó Pampita.