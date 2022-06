Pampita reveló qué cosas la ponen de mal humor: "¡Muchas!"

Feliz por la segunda temporada de Siendo Pampita, Pampita reflexionó sobre su presente tanto a nivel profesional como personal.

La mamá de Ana, su hija con Roberto García Moritán, por primera vez contó qué cosas la ponen de muy mal humor.

Sincera, la conductora de El Hotel de los Famosos aclaró que aunque siempre la vemos con una sonrisa puertas para adentro a veces se fastidia. ¿Por qué?

QUÉ COSAS PONEN DE MAL HUMOR A PAMPITA

En diálogo con La Nación, Pampita contó: "¡Muchas! Ustedes siempre me ven con una sonrisa porque amo mi trabajo y lo disfruto, pero las injusticias me ponen de mal humor...".

"Las injusticias me ponen de mal humor". G-plus

"Las cosas que no deberían pasar me desesperan un poco, cosas de nuestro país, de nuestra sociedad. Eso me da mucha impotencia y dolor", sentenció.