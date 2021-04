Pampita reveló la insólita crítica que le hace su hijo Bautista: "Me dice que ya no se baila como lo hago"

Si bien Pampita ganó el Bailando en 2008, a su hijo mayor, Bautista, no le es suficiente. Al ver bailar a su mamá de entrecasa, el adolescente la criticó y le remarcó que sus pasos de baile ya pasaron de moda.

"Hace tanto que no bailo que cuando bailo mi hijo, Bauti, me dice 'mamá, ya no se baila así... Yo ya no sé cómo se baila, si hace tanto...”, contó la conductora, divertida y sincera, en la apertura de Pampita Online.

Cuando Natalie Weber le recordó su triunfo en el Bailando, Carolina admitió que no estuvo atenta a los pasos de baile que se pusieron de moda en este último tiempo. "Sí, pero parece que me voy desactualizando, hay pasos nuevos que no enganché...", cerró.