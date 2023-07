Pampita reveló cómo reacciona al ver sus propios y picantísimos memes: "Cuando estoy enojada me ilumino"

Este año Pampita volverá a ser jurado en Bailando 2023, programa en el que nacieron picantes y graciosas frases de la modelo que se convirtieron en memes o stickers.

Consumidora de sus propios memes, Pampita reveló con un sincericidio en Intrusos cómo reacciona al ver que algunas de sus expresiones se transformaron en humoradas en las redes sociales y WhatsApp.

PAMPITA HABLÓ DE SUS MEMES Y STICKERS

Guido Zaffora: -¿Cómo va a ser Carolina en el jurado? Hay dos opciones: "Con pocas horas de sueño arranco" o "si sos tan sensible voy a tener más cuidado".

Pampita: -No soy de una sola manera y el Bailando es una montaña rusa de emociones. Alguno te pelea y ya te pone en un lugar que, nada, olvidate.

"Cuando estoy enojada me ilumino. Me sale un sarcasmo que no sé de dónde viene... Hay muchas frases". G-plus

Pampito: -¿Sos de facturar alguna cosita?

Pampita: -Sí, todo. En ese reality para mí todo vale. No soy objetiva para nada. Te peleás conmigo y te pongo cero hasta diciembre. No te conviene.

Maite Peñoñori: -¿Mirás tus stickers, los memes? ¿Te reís con esas cosas o no las consumís?

Pampita: -Sí, me encanta. En TikTok hay un montón, y digo: "¿Cómo se me ocurrió esta frase?". Cuando estoy enojada me ilumino. Me sale un sarcasmo que no sé de dónde viene... Hay muchas frases.