Pampita visitó PH Podemos Hablar y habló de sus romances famosos y el precio de la fama. La diosa, que mantuvo relaciones públicas con Martín Barrantes (con quien tuvo un escandaloso divorcio), Benjamín Vicuña, Pico Mónaco y actualmente en pareja con Mariano Balcarce, explicó por qué blanqueó su nuevo amor, a un mes de su separación del extenista.

“Es difícil porque qué pasaría si una dice ‘lo quiero conocer seis meses y después salgo y digo’. Y yo no puedo. No puedo ir a comer a un restaurante, o al cine, o darle un beso en un lugar público, o abrazarlo sin decirlo. No se me permite al tener esta profesión y estar tan expuesta. No tengo ese tiempo que tiene cualquier pareja normal para conocer a alguien mucho tiempo y después hacer declaraciones. La verdad es que yo tengo que hacer declaraciones desde el día uno, desde la primera foto y no se me permite la prueba y error cuando es lo más lógico del mundo que alguien se conozca con alguien”, comenzó en el ciclo de Andy Kusnetzoff, por Telefe.

Más sobre este tema El video de los besos hot de Pampita y Mariano Balcarce: pareja apasionada... ¿y enamorada?

“Ya probé todos los sistemas habidos y por haber. Blaquear alguien a los diez meses después de entrar escondidos a un departamento, todo un morbo, que alguien te ayude, tener que negarlo, decir ‘no, es mi amigo’. Ya probé todo y tampoco funcionaba porque igual se hablaba. Bueno, ahora probé decir ‘si, es cierto’ desde el primer día pretendiendo que la tensión sea menor, pero por ahora no ha funcionado porque nos siguen. No hay solución”, continuó la modelo.

“Lo normal es que si uno está soltero y conoce a alguien y conecta y te pasan cosas y esa persona te hace sentir seguridad y una se guía por la intuición. Yo creo mucho en mi intuición, soy muy jugada en las relaciones, no hago nada a medias. Y si uno lo siente, lo dice. No veo por qué está mal decirlo. El amor es lindísimo, si uno lo siente lo tiene que decir”, concluyó Pampita.

¡Mirá el video!