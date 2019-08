Pampita y su pregunta a Nico Occhiato: "¿Alguna vez saliste con alguien diez años mayor que vos?"

Después de que Ángel de Brito dijo que Pampita (41) tenía una “simpatía” por Nico Occhiato (26), ellos lo negaron pero cada uno a su estilo se río del rumor, alentando más esas versiones. Ahora el ex de Flor Vigna dio una entrevista por teléfono con Pampita online.

“Mis amigos me entraron a volver loco por WhatsApp. Pero no pasó nada”, siguió Nico, hablando de los rumores mientras que Pampita relativizó todo. “Soy muy grande para él”, aseveró, para unos minutos después lanzar una pregunta picante: “¿Alguna vez saliste con alguien diez años mayor que vos?”, lanzó, contundente. “Sí, pero hace mucho”, se sinceró él, provocando un “¡epa! tengo posibilidades” de la jurado del Súper Bailando. Sin embargo, Nico le recriminó en vivo una de las frases de Carolina: “Escuché que dijiste ‘podría ser mi hijo’, tampoco eso. ¡Es un montón!”, dijo.

Pampita: "Él, ni lerdo ni perezoso, ya me empezó a poner like en las fotos de Instagram. Para mí él dijo ‘yo por la dudas le tiro un like’". G-plus

Pero no fue todo. “Él, ni lerdo ni perezoso, ya me empezó a poner like en las fotos de Instagram. Para mí él dijo ‘yo por la dudas le tiro un like’", lanzó la modelo entre risas. “Igual ya nos seguíamos desde antes”, se excusó él para terminar contando que él le mandó mensajes privados a Pampita, sin querer entrar en más detalles.

Pampita: "¡No le gustó nada que diga que parecía mi hijo!". G-plus

Tras el final de la entrevista, sin Nico Occhiato al teléfono, Pampita se despachó: “¡No le gustó nada que diga que parecía mi hijo!”, finalizó, risueña.