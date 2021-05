Pampita, picante con Mariana Brey por la polémica de si usa Photoshop: "Que mande un video mostrando si tiene"

Desde Los Ángeles de la mañana Barby Franco disparó contra Mariana Brey porque, según dijo, había posteado una foto en bikini con demasiado Photoshop. La modelo estuvo en Pampita online donde se desdijo de sus palabras y la conductora hizo una llamativa propuesta para la periodista, con la que tuvo un tremendo cruce en TV.

“La vi muy enojada a Barby. Es la vengadora del Photoshop”, arrancó diciéndole la conductora a la modelo.

“Un montón de mujeres y hombres me salieron a matar, pero estábamos hablando en el contexto de quién usaba, quién no y aceptarse como es una. No está mal que use Photshop porque yo no veo mal el uso”, aseveró la novia de Fernando Burlando.

"Que nos mande un videíto del viaje para ver si tiene o no tiene Photoshop". G-plus

En ese momento, Pampita le hizo una sugerencia a Mariana. “Que nos mande un videíto del viaje para ver si tiene o no tiene Photoshop”, dijo, mientras Barby daba una endeble excusa sobre sus comentarios sobre la “angelita”. “No lo hice como una crítica del cuerpo de otra mujer, sino como una crítica al Photoshop”, afirmó.

Y Pampita siguió firme en su idea. “Cuando a Wanda le dijeron eso, se filmó, hizo un paneo como diciendo ‘acá no hay Photoshop’ y listo”, acotó. ¿Qué dirá Mariana Brey?