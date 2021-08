Pampita opinó del noviazgo de Nicole Neumann con José Manuel Urcera: "Este romance sigue viento en popa y me alegra"

En Pampita Online analizaron el romance de Nicole Neumann con el piloto de Turismo Carretera José Manuel Urcera y repararon en los looks que la top escoge para ir a verlo a las carreras, como ocurrió recientemente que Nicole viajó a San Juan, y Pampita opinó de todo.

"Está vestida bien como el ambiente. Un mono negro, con unos borcegos", expresó Carolina, al ver una de las imágenes de la modelo. Luego, Pampita reparó en la profesión de riesgo de Urcera: "Debe dar mucha adrenalina ver a tu pareja corriendo, más si no estás acostumbrado. Es toda una experiencia".

Lejos de las diferencias que alguna vez tuvieron, Pampita le deseó buenos deseos a Nicole Neumann en esta etapa de su vida junto a José Manuel Urcera, al verla sonriente y feliz en las fotos que ella subió a redes.

"Está muy linda. Me alegra que esté contenta y que este romance sigue viento en popa. ¡Qué viva el amor y los enamorados!", expresó la conductora de Pampita Online, analizando con amabilidad el romance.

Nicole Neumann habló de la posibilidad de casarse y ser mamá con José Manuel Urcera

A mediados de año, Nicole Neumann blanqueó su incipiente romance con el piloto de Turismo Carretera José Manuel Urcera en Instagram, luego habló como nunca en A la Tarde, el programa de América.

"¿Evaluás la posibilidad de una nueva convivencia?", le consultó Débora D'Amato, ingresando a Neumann en el plano más íntimo. Con seguridad y una sonrisa, la modelo contestó: “A mí me gusta la vida compartida, la vida de a dos. Me encanta. Pero tiene que ser muy meditado, consensuado entre todo el grupo. Somos mucha. Esto es algo que no se habló por el momento. Pero no descarto una convivencia".

Compañero de Nicole en Santo Sábado, Gabriel Oliveri fue por más, corriendo con sutileza a Urcera de su concreta pregunta, pero apuntando a él: "No importa si es con este, pero ¿descartás casamiento y otro hijo?".

Y Nicole contestó súper sincera: "No es algo que hoy tenga la necesidad ni el deseo, pero si estoy muerta de amor por una persona y esa persona me lo pide muerta de amor, seguramente no le voy a poder decir que no a ninguna de las dos cosas". Y agregó: "Con esas cosas me muero de amor, cuando a un hombre se le cae la ternura, me mata de amor. Dudo que si me llega a pasar le pueda decir que no".