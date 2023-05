Pampita opinó del apoyo de Nicole Neumann a Mar Tarrés tras su explosivo cruce: "Son distintas personalidades"

La semana pasada, Pampita se vio envuelta en un inesperado escándalo con Mar Tarrés. La influencer le pidió a la modelo y conductora que firme un petitorio para crear un hospital veterinario en Córdoba, Pampita se negó y Mar expuso la escueta charla en los medios.

En ese explosivo marco, Nicole Neumann se hizo eco del tema y salió a bancar a Mar Tarrés, en su causa a favor de los animales. "Vayan a firmar, porfa", escribió la modelo en una historia de Instagram, junto a un video de la influencer hablando de su proyecto.

Más sobre este tema Pampita explicó por qué le dijo que 'no' al hospital veterinario de Mar Tarrés: "Me gusta investigar lo que firmo"

PAMPITA OPINÓ DE LA REACCIÓN DE NICOLE NEUMANN

En nota con LAM, Pampita fue consultada por su cruce con Mar Tarrés y por la inmediata postura que tomó Neumann, y fue contundente.

"En los portales veía 'la reacción 2.0 de Nicole Neumann'...", le comentó el cronista de Ángel de Brito a la modelo, quien lejos de querer polemizar con su colega respondió.

"Los que quieran ayudar que ayuden... Son distintas personalidades, distintas formas de manejarse", expresó Pampita sobre Nicole. G-plus

"Los que quieran ayudar que ayuden. Yo no me meto en el que quiere o en el que no quiere. Son distintas personalidades, distintas formas de manejarse", expresó Pampita, sin vueltas.

PAMPITA EXPLICÓ POR QUÉ NO APOYÓ LA CAUSA DE MAR TARRÉS

Enojada con la influencer por exponer su charla privada en redes, Pampita argumentó por qué no se sumó al proyecto de crear un hospital veterinario en Córdoba.

"Ella me pone 'firmá ya'. Yo estaba trabajando. No me explicó de qué se trataba. Solo me pidió que firme algo". G-plus

"No se sube eso que es privado. Yo le contesté apenas me escribió. Le contesté 'no puedo'. Suficiente con eso. No firmo cualquier cosa que no sé, y no firmo algo que no puedo hacer un seguimiento. Después la gente dona plata, ¿esa plata dónde va? No me gusta que mi firma esté metida en algo que no voy a controlar", dijo Pampita.

"Ella me pone 'firmá ya'. Yo estaba trabajando. No me explicó de qué se trataba. Solo me pidió que firme algo al voleo", finalizó la modelo, poniéndole punto final a la polémica.