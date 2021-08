Pampita, muy molesta ante la pregunta sobre la separación de Benjamín Vicuña y China Suárez: "Les pido que dejen de preguntarme"

La postura que adoptó Pampita (43) frente a la separación de Benjamín Vicuña (42) y la China Suárez (29) fue siempre firme, alejada de los escándalos ajenos sobre los que “no tiene nada para decir”.Por eso se molestó cuando la notera de Los Ángeles de la Mañana fue a hacerle una nota en los pasillos de los Estudios Baires: “¡¿Alguna vez les contesté algo del padre de mis hijos?! Me sorprende que me sigan preguntando cuando no tengo nada que ver”.

El tono enérgico de la madre de Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña fue contundente, y lo acompañó su ceño fruncido. “Siempre les digo que no hablo de esos temas”, continuó, desligándose de la ruptura de los papás de Magnolia y Amancio tras cinco años y medio de relación.

Ahí, la jurado de La Academia retomó algo de su habitual simpatía para implorar diplomática que no la acosen más con esas consultas: “Les pido que dejen de preguntarme a mí porque no me corresponde”. De todas formas, luego enfatizó: “Lo que digo siempre es que no me pregunten más porque yo no hablo de otras personas, ojalá en algún momento me dejen de preguntar a mí cosas que no me conciernen”.

Al final, en una mezcla de fastidio, resignación e ironía, Pampita sentenció: “No sé por qué me preguntan, porque siempre les contesto lo mismo. Y siguen insistiendo como si en algún momento yo fuera a cambiar de opinión, y es algo que no va a pasar”.