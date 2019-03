Pampita se mostró irritada frente a la cámara de LAM y Yanina Latorre salió al cruce: "¡Flaca, hacete cargo!"

El nuevo conflicto familiar entre Nicole Neumann y Fabián Cubero por el reciente viaje de la top con sus hijas a Salta desencadenó un nuevo (y picantísimo) enfrentamiento entre Pampita y Yanina Latorre.

Sucede que Pampita trató el tema en Pampita Online, donde Gege Neumann es panelista, y Yanina la criticó muy fuerte, con exabrupto incluido: “Pampita es patética, la verdad es patética. Me parece patético como mamá y mujer. Y que encima ponga esa voz de tarada cuando habla, 'ay, ¿vos decís que lo inventó la prensa?', ¡Querida, hablá bien, sos madre, tenés 40 años!”, aseguró en Los Ángeles de la Mañana.

Al día siguiente de las fuertes palabras de Latorre, LAM fue en busca de la palabra de Pampita, quien se mostró súper irritada ante las consultas de Maite Peñoñori sobre el tema.

Pampita: "Puntualmente con el tema ese (la pelea de Nicole y Cubero), hablamos súper bien. No sé a qué viene tu nota... acá. No sé. ¿Por qué no vemos lo que yo dije?" G-plus

“Está un poco enojada. Me dijo Maite que casi nos insulta de vuelta”, dijo Ángel de Brito al presentar al nota, recordando cuando su compañera de jurado calificó a su ciclo como “la peor mier… de la televisión”.

Al ser consultada por cómo se trató la pelea de Nicole y Cubero, Ardoahin aseguró: “Ni participé del tema prácticamente. La nota era de Luis (Piñeyro), le preguntaron a Gege y la verdad que re buena onda con Nicole”.

“Puntualmente con el tema ese, hablamos súper bien. No sé a qué viene tu nota... acá. No sé. ¿Por qué no vemos lo que yo dije?”, le dijo muy molesta a la cronista. Entonces, la producción mostró que Pampita opinó en su programa de Net TV: “Cuando uno se separa y estás acostumbrada a viajar con tus hijos, te duele un poquito el corazón ver que viajan sin vos”.

Yanina: "Flaca, hacete cargo de que estás conduciendo Pampita Online, aunque midas 0,1 de rating. Si vos no querés que hablen de tus hijos o tu pareja, no podés opinar de los hijos de nadie" G-plus

Al volver al piso, Yanina volvió a arremeter contra la top: “Ella dice que no participó pero habla de los hijos que van de viaje. Además, flaca, sos conductora. Hacete cargo. Me imagino que si sos profesional, un productor te pasa la rutina antes de que arranque el programa y debés leerla”.

“Flaca, hacete cargo de que estás conduciendo Pampita Online, aunque midas 0,1 de rating. Pero si vos no querés que hablen de tus hijos o tu pareja, que no te gusta lo que yo opino, no podés opinar de los hijos de nadie. Ella dijo que éramos un programa de mie… y mal hecho; y el de ella es más de mie… que este y está peor hecho. Y toca los mismos temas que nosotros pero no se hace cargo”, cerró Latorre, filosísima.