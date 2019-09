Pampita se metió en la polémica entre Nicole Neumann y Cubero: "Conozco a Fabián y es centrado, educado y buena persona"

El inesperado llanto de Nicole Neumann (38) en Nosotros a la Mañana, tras protagonizar un nuevo conflicto con su exmarido, Fabián Cubero (40), quien le habría revocado el permiso para que viaje al exterior con sus hijas, Indiana (10), Allegra (8) y Sienna (5), dio paso a más de un análisis y comentarios en los medios.

Atenta al tema mediático del día, Pampita se metió en la polémica y dio su punto de vista sobre la escandalosa relación que mantiene su colega con su exmarido… ¿y tomó partido?

"Yo a Fabián lo conozco y no es mala persona, para nada. Capaz tenía algo organizado con las chicas. Estamos hablando sin saber. Capaz él dijo '¿por qué quiere organizar este finde? Yo ya organicé algo'. No sabemos qué tiene él organizado el finde que le toca", comenzó diciendo la modelo en Pampita Online, defendiendo la hombría de Fabián, luego de que Nicole dijera que su exmarido la quiere ver muerta.

En desacuerdo con las opiniones de algunos de sus panelistas, que tildaron a Cubero de "resentido" porque Neumann fue quien le puso fin a la pareja, Pampita agregó: "No hablemos así de Cubero. Es un hombre centrado, educado y buena persona. Ya pasaron muchos años (de la separación). Él rehízo su vida. No creo que esto pase por algo de la pasión entre ellos. Él está feliz con su nueva mujer (Mica Viciconte). Una vez Nicole lloró por otro problema y él dijo 'yo no la quiero ver llorando'".

Como madre y mujer separada del padre de sus hijos, Carolina dio más detalles del vínculo entre Nicole y Fabián y reflexionó sobre el rol paterno/materno: "Hace unos días habían vuelto a abrir (desbloquearse) el WhatsApp, habían vuelto a tener comunicación directa, sin abogados. Habían dado ese paso, que parecía que venía todo bien. Porque pongámonos del lado de los dos... Hay padres que extrañan mucho a sus hijos y esperan con ansias el fin de semana que les toca... Capaz a él le dijeron 'este finde tal...'. Y dijo 'no, quiero ver a mis hijas'. Ahí está la generosidad de uno como padre, de decir ‘postergo mi alegría para que mis hijas disfruten de un viaje'".