Pampita llamó Mariano a Mariana Genesio Peña en ShowMatch y se disculpó en vivo: "Tuve un acto fallido horrible"

Lejos de dejar pasar una equivocación, que no fue subrayada en el vivo de ShowMatch pero sí encendió la polémica en Twitter, Pampita utilizó unos minutos del programa para pedirle disculpas a Mariana Genesio Peña por llamarla Mariano al momento de anunciarle que continuaba en La Academia.

"La segunda pareja salvada es la de Mariano, Mariana Genesio", dijo la jurado, reparando en automático su confusión.

Antes de que termine el programa, Pampita se tomó un momento para aclarar su confusión y disculparse con la participante: "Tuve un acto fallido horrible de mi cerebro, porque soy disléxica y le dije Mariano. Lo corregí muy rápido, me di cuenta de que lo estaba diciendo mal. Obviamente es Mariana, la respeto, la admiro, me encanta y la quiero. Pero no quiero que quede la duda con eso. La gente que me conoce sabe que tengo un problema con el tema de los nombres, grave. No hay nada detrás de eso".

Sin embargo, Twitter ya la había convertido a la modelo en TT por el modo en el que nombró a la actriz. "¿Mariano? Pampita al borde de la homofoia", "Le dijo Mariano, no da", "Pampita le dijo Mariano a Mariana Genesio, me parece una falta de respeto" y "Le falló el inconsciente a Pampita y le dijo a Mariana Genesio Peña, la chica trans, Mariano. Enseguida la arregló, pero... La cara que pone cuando hay trans en el piso, lo dice todo. Una pena, a mí me caía bien, ya no tanto", fueron tan solo algunos de los numerosos tweets repudiando el accionar de Pampita con Mariana Genesio Peña.