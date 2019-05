Unas viejas declaraciones de Laura Fidalgo, despertaron el costado más filoso de Pampita. Sucede que durante la última visita de la bailarina a Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre recordó una serie de declaraciones suyas del año 2016 en que criticaba el rol de la top como jurado.

“La respeto, me parece una chica mona pero me parece que no debería estar en el jurado. ¿Cuándo hizo teatro Pampita?”, aseguró Fidalgo en ese momento.

Entrevistada por Siempre Show (lunes a viernes de 20 a 21 hs por Ciudad Magazine), Laura aseguró sobre sus dichos: “En el 2016 me preguntaron qué opinaba de que Pampita esté en el jurado. En ese momento dije que me hubiese gustado que haya un bailarín de verdad, de raza. Ella estudió danza, pero no se dedicó a ser bailarina”.

“Como modelo es una número uno, pero no trabajó en obras de teatro. No hay nada personal. La admiro y me parece una belleza y una gran mujer”, dijo Fidalgo, quien actualmente comparte ShowMatch con Pampita ya que es integrante del BAR junto a Flavio Mendoza y Aníbal Pachano.

Consultada por esas declaraciones de Fidalgo, la ex de Benjamín Vicuña se mostró implacable. A pura ironía, aseguró: “Uy, lo hubiera dicho hace cuatro años, porque hace cuatro años vengo a este lugar. ¿Habrá quedado mal porque le gané el Bailando 2008? Puede ser, habría que preguntarle”, haciendo referencia a cuando se consagró campeona del ciclo de Marcelo Tinelli frente a Fidalgo.

Muy filosa, Pampita cerró: “Es difícil ganar un Bailando. Ella estuvo varias temporadas y nunca lo pudo lograr, pobre”. ¡Tremendo!