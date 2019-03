A tres semanas de comenzar su romance con Mariano Balcarce, Pampita le presentó su nuevo novio a sus hijos, Bautista (10), Beltrán (6) y Benicio Vicuña (4). Tanto en las redes sociales como en la televisión, la modelo fue criticada por su decisión. Indignada, la diosa salió al cruce los comentarios.

“Juzgan, juzgan mucho. ‘¡Ay, qué rápido!’, ‘¡Ay, que no se qué!’, ‘¡Ay, qué pobres los hijos!’. ¡Pobres hijos, nada! Mis hijos están felices de verme con una sonrisa de oreja a oreja. Lo único que les importa es que yo sea muy, muy, muy feliz. Como a mí me importa la felicidad de ellos. No pueden estar más contentos de ver a su mamá feliz”, lanzó furiosa en PH Podemos Hablar, el ciclo de Andy Kusnetzoff.

Más sobre este tema Pampita reveló el altísimo precio que la fama le cobra a sus romances: "No se me permite la prueba y error"

“No hay tiempos para el amor. Si te llega, te llega. Punto. Y llega cuando tiene que llegar. No está en nosotros elegir cuando llega”, agregó Pampita sobre el tema Pampita, en el programa de Telefe.

Días atrás, Yanina Latorre y Evelyn von Brocke coincidieron en criticar el supuesto "apuro" de la modelo, en Los Ángeles de la Mañana. “¡Qué rápido! Tengo amigas que tardan un año en presentarle el novio a los hijos y a la familia. Es increíble”, exclamó la exmujer de Fabián Doman.

Por su parte, la mujer de Diego Latorre arguyó: "En esta estoy con Evelyn, se puede tardar un minuto en tener un novio, ¿pero presentárselo tan rápido a los chicos? Estará enamorada, pero no sabe si en un mes lo deja, la dejan o no pegan. Los chicos no van a entender nada. Lo digo de verdad. Por mí que tenga 20 novios pero que no se los presente a los chicos. No es por Pampita, si fuera otra persona también lo diría".