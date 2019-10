Pampita, sobre los hijos de García Moritán: "Me gané el cielo con los hijos del corazón que voy a tener en mi familia"

La sorpresiva boda de Pampita (41) hizo que la jurado del Súper Bailando esté a full con todos los detalles de su gran día. En Pampita online, su ciclo, le preguntaron por la “familia ensamblada” que armará con Roberto García Moritán (42) y terminó revelando el buen vínculo que tiene con Delfina (14) y Santino (13), los hijos que el empresario tuvo de su matrimonio con Milagros Brito (42).

“Claro que conozco a sus hijos. Hubo muchos encuentros. Lo primero que tuvimos en cuenta son los hijos de cada uno, que se sintieran cómodos con la relación, que la aprobaran, que estuvieran de acuerdo”, aseveró la modelo y contó que ya con los hijos de cada uno compartieron fines de semana y convivencia juntos.

"Me gané el cielo con los hijos del corazón que voy a tener en mi familia". G-plus

“Si los chicos no nos daban el visto bueno y no confiaban en este amor, no tomábamos una decisión así”, aseguró Carolina, mamá de Beltrán, Benicio y Bautista, que enfatizó que el encuentro entre los nenes de cada uno “se dio todo con naturalidad, con los tiempos de ellos”. “Me gané el cielo con los hijos del corazón que voy a tener en mi familia”, finalizó, a pura sonrisa. ¡Familia en expansión!