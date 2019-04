A tres años de su escandalosa separación, el vínculo entre Pampita y Benjamín Vicuña parece atravesar un buen momento. Así lo dejó en claro la top en su más reciente entrevista con Implacables, donde elogió al papá de sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio.

Cuando el cronista le preguntó por el conflicto de Nicole Neumann y Fabián Cubero por el viaje de su eterna rival a Salta con sus tres niñas, Pampita habló de su experiencia como mamá separada: “Cuando hablé en mi programa no estaba hablando de Nicole sino de mí y lo difícil que es cuando no estás al lado de tus hijos, cómo te vas acostumbrando, extrañás y te da impresión cuando un hijo chiquitito está en un avión y vos no estás ahí. Trataba de acordarme un poco cómo lo fui viviendo yo y el tiempo que me costó asimilar todo eso, y tomarlo con naturalidad”.

¿Benjamín es un padre presente? "Sí, re presente, re buen padre. Adora a sus hijos, a ellos les encanta estar con él, pasan un tiempo súper lindo y siempre se lo voy a fomentar eso a los chicos" G-plus

“En lo personal, me encantaría no tener que separarme jamás de los chicos. Pero no te queda otra y lo mejor que le puede pasar a los chicos es criarse con los dos padres por igual. Necesitan la figura de la madre y del padre todos los días de su vida”, expresó sobre la dinámica familiar.

