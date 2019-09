Pampita habló de los mega famosos que la invitaron a salir en sus comienzos: "Me daban miedo"

A raíz del premio “ícono de la Moda” que le dio esta semana la revista Caras, Pampita habló a fondo sobre los inicios de su carrera en su ciclo Pampita Online.

Mientras contaba anécdotas del mundo de las pasarelas, la emoción que sintió ante sus primeras tapas y la competencia con el resto de las modelos, su panelista Gabriel Olivieri le preguntó si tenía novio cuando explotó como “la chica del verano” hace ya veinte años, convirtiéndose en la mujer más deseada del momento.

“Sí, tenía un novio de La Pampa, se acabó la relación cuando empecé pero estuvimos muchos años juntos”, contó la top.

¿Empresarios, actores y futbolistas? “Sí, hubo muchos, un montón. Pero elegí parejas que nada que ver. Famosos así no enganchaba. Me daban miedo y decía 'no me van a tomar en serio'” G-plus

“Cuando empezaste, ¿te llamó alguien muy famoso para salir y que no lo pudieras creer? Porque esa fama es una vidriera”, le repreguntó Gabriel.

Entre risas, Pampita respondió: “Sí, hubo unos cuantos”. ¿Empresarios, actores y futbolistas? “Sí, hubo muchos, un montón. Pero elegí parejas que nada que ver. Famosos así no enganchaba”, aseguró mientras su amiga Puli Demaría se reía ya que sabía los nombres de los famosos, pero prometió no mencionarlos.

¿Por qué eligió no salir con ningún mega famoso en los comienzos de su carrera? La ex de Benjamín Vicuña y Pico Mónaco explicó: “Me daban miedo y decía 'no me van a tomar en serio'”