Pampita habló a fondo sobre su vínculo actual con Benjamín Vicuña: "Hay una fantasía mediática sobre nuestra familia, donde reina el amor"

A fines de mayo se produjo un encuentro inesperado para los ajenos a la familia de Pampita y Benjamín Vicuña, cuando en la fecha en que Blanca hubiera cumplido 15 años, los padres de la niña posaron abrazados; ella con su pancita de embarazada y él con Amancio (11 meses) en brazos. A raíz de esa tierna postal a seis años de la escandalosa separación, la conductora de Pampita Online reflexionó sobre su vínculo con el padre de Bautista (13), Beltrán (9) y Benicio (6).

En un mano a mano con Rodrigo Lussich para Intrusos, la jurado de ShowMatch explicó: "Ustedes están descubriendo la armonía recién ahora, pero fue una elección desde un primer momento, priorizar a los chicos y llevarnos bien. Había que criar chicos muy chicos además".

Palabras que cobraron sentido a la luz de la fuerte declaración que había hecho Ángel de Brito semanas atrás: "Que están en muy buena relación Pampita y Benjamín, eso lo sé. Pero yo no me creo el cuento de que todos se lleven tan bien, que todo sea tan armonioso, que no nos vendan Disney".

Por eso, Pampita enfatizó ante Lussich: "Hay una fantasía mediática con respecto a nuestra familia y la verdad es que nosotros tampoco nos exponemos mucho para demostrar lo contario porque pensábamos que es algo íntimo".

En tren de desmitificar que se lleva mal con la China Suárez, Pampita reveló los valores que realza junto a Benjamín Vicuña: "En un momento se dijeron tantas cosas, y se seguían diciendo a través de los años, que preferimos que paren porque no era así, no era sano para nuestros hijos. Es una familia en la que tiene que reinar el amor y se lo tenemos que enseñar los grandes a los chicos. Y se lo demostramos con el ejemplo".