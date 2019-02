Pampita (41) anunció su nueva separación de Pico Mónaco (34) exactamente a las 21.28 horas del lunes 28 de enero, en su cuenta oficial de Twitter. Y, casi inmediatamente, comenzaron las especulaciones sobre los motivos que podrían haber detonado la relación.

"No me corresponde a mí decirlo porque se lo están inventando a él, pero no hay ningún motivo en particular. Son cosas nuestras como pareja que no hay que explicar, pero no pudo ser y nada más”, explicó Pampita sobre el rumor de infidelidad. G-plus

“Ella le habría visto un mensaje de Instagram a él de parte de una chica rubia muy linda, una artista plástica de 26 años. Esta chica tiene casa al lado de la de Marcelo Tinelli en La Boyita, si bien no es conocida, es conocida en el jet set”, aseguró Marcela Tauro, abonando a la teoría de una tercera en discordia.

“Pico conoce a esta chica de Buenos Aires, de un gimnasio donde hacían crossfit", agregó la panelista de Intrusos, sobre la identidad de la mujer. Luego, reveló la frase que habría lanzado Pampita en medio de su furiosa discusión con Mónaco por los mensajes de Instagram. “'Hasta acá llegué, no sigo más”, habría dicho la modelo, sellando así el final de la relación.

A una semana del anuncio de la separación, Pampita contó detalles de la crisis, reveló el íntimo motivo de su decisión y se refirió a la escandalosa versión. “Si hubo una tercera en discordia lo va a aclarar él en su momento porque a mí no me corresponde hablar por él”, comenzó en una entrevista con la revista Caras.

“Pero te puedo asegurar que no hubo nada de eso. Jamás. Juan es una persona con muchos valores y nunca sospeché de él y jamás me habría hecho sentir así. No me corresponde a mí decirlo porque se lo están inventando a él, pero no hay ningún motivo en particular. Son cosas nuestras como pareja que no hay que explicar, pero no pudo ser y nada más”, agregó Pampita.

Sobre el final, la diosa reveló que volvió a tener contacto con Mónaco luego de la separación. “Sí, claro. Hablamos, nos tenemos mucho cariño y respeto. Si tenemos que hablar, lo hacemos, no hay ningún problema con eso. Que no busquen cosas porque no hay”, concluyó.