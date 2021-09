Pampita frenó a Karina Iavícoli cuando desafió al aire a las 'angelitas': "Va a volver la pelota y ¿quién las aguanta después?"

Karina Iavícoli sorprendió a Pampita con una picante advertencia, sin destinatario directo, pero dirigida a las "angelitas". Sin embargo, Carolina Ardohain le puso un freno.

Dos semanas atrás, Iavícoli, con una filosa pregunta, provocó que la conductora de Pampita Online chicanee a las panelistas de LAM por no ser parte del mano a mano que tuvo con Ángel de Brito en Los Ángeles de Mañana.

Acto seguido, Mariana Brey, Cinthia Fernández, Maite Peñoñori y Yanina Latorre no solo le respondieron a Pampita, también "atendieron" a Karina sin filtro.

"Es mala leche. Ella es periodista, debería saber, informarse. El íntimo es de Ángel, Ninguna de nosotros nos quejamos. Demuestra inseguridad que uno se queje por no poder preguntar. Nosotros nos quejamos cuando te bardean y te chicanean por no preguntar", expresó Cinthia, despertando la furia de Brey contra Iavícoli, quien también deslizó que es obsecuente de la modelo y conductora.

A 15 días de ese cruce, Kariana Iavícoli arribó a Pampita Online, presentó su look y arremetió tácitamente contra una "angelita" en particular. Pero Carolina le paró el carro con humor para evitar una nueva contienda mediática.

La picante advertencia de Iavícoli y la reacción de Pampita

Iavícoli: -No importa. Pero la que lo dice es porque no la pasa tan bien como la paso yo en este programa. Entonces, me criticás diciendo eso porque no trabajás acá. Si trabajaras acá, dirías que Pampita es divina, porque lo es.

Iavícoli: -Si se hace cargo....