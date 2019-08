En su regreso de sus vacaciones en Ibiza, Pampita hizo frente a la polémica que se armó en ShowMatch tras pedirle a Florencia de la Ve que tenga un bailarín “más macho”. Gabo Usandivas se mostró enojadísimo y terminó lanzándole una frase durísima, recordándole el escándalo por su separación de Benjamín Vicuña.

“¿Cuál es tu concepto de macho? ¿Cuál es? ¿El que come palta en un motorhome? ¿Cuál es el estereotipo de macho?”, había arrojado el partenaire de Flor de la Ve, unos minutos después de bailar en la pista de Tinelli. “Te juro que no da ni para responderle. Ese proceso lo hará él con el tiempo”, empezó diciendo Carolina en Pampita online al ser consultada por Luis Piñeyro, después de contar que quiso aclarar todo con Florencia pero que no obtuvo respuesta.

“Yo no me meto así a lastimar a la gente con cosas personales. El que se maneja así, tendrá que ver con el tiempo si le hace bien manejarse lastimando, tirando ese tipo de comentarios”, aseveró.

“¿Sentís que con ese comentario se salió del juego?”, siguió indagando el periodista. “Tal vez ahora o más adelante se de cuenta de lo que dijo. Yo no me refería a él en sus cosas personales, me refería a una pareja de baile y a una coreografía”, dijo la jurado de ShowMatch. “Cada uno sabe cómo se maneja en la vida o cómo quieren dirigirse a otros”, cerró, contundente.