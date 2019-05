Yanina Latorre es una de las panelistas más picantes de la televisión y en más de una oportunidad hay opinado de forma punzante sobre Pampita.

Entrevistada por Pampita Online, el ciclo de la top en Net, Yanina dejó en claro que no tiene nada personal contra ella al hablar de las devoluciones que la jurado le dio a su hija Lola en el Súper Bailando.

“Pampita estuvo divina. Todo el mundo le tiene pánico a Pampita. Yo con ella no tengo nada malo, aprovecho para decirlo en su programa. El tema es que soy de opinar fuerte y a veces le molesta. Lo entiendo, lo hemos hablado. No la bardeo, doy información que no le gusta. De hecho, mi hija es su fan. Para Lola es un modelo a seguir”, aseguró Latorre.

Al volver al piso, Luis Piñeyro le preguntó si estaba en un buen momento con la panelista y Carolina respondió: “No tengo nada con Yanina. No soy enemiga de nadie. Una cosa es lo que se arma en algún momento pero yo en lo personal ando tranquila por la vida”.

Al ser consultada sobre si en algún momento Latorre dijo algo que le molestó particularmente, ella desdramatizó con humor: “Ay, ya ni me acuerdo. Te juro que voy soltando. ¿Sino cómo transitás la vida si te vas quedando pegado con temas del pasado?”.

Luego, sus panelistas le preguntaron si sentía que Yanina tenía cizaña contra ella y Pampita reflexionó: “No, creo que me pasaron un montón de cosas y dio de qué hablar. Es la vida que le puede pasar a cualquiera. Tampoco siento que fueron cosas excepcionales. Separarse, tener un novio, tener otro… Son cosas que pasan. Y das lugar a que la gente hable. Cada uno habla como le gusta hablar: hay gente que habla con buena onda, con mala, otra con más cizaña. Pero yo tengo que vivir mi manera de manera normal y atravesar las cosas que me tocan”.

Luego de aclarar que Latorre nunca la había contactado para chequear una información, opinó sobre la fama e incluso le dejó un consejo a sus colegas: “Si algo es mentira y es muy grave, tardás un minuto en poner un tweet. Ahí está tu verdad. No podés aclarar todo absolutamente todo, todo el tiempo. Uno elige esta profesión y sino te dedicás a otra cosa. Ahora ya doy la cara de una, me preguntan y contesto. Descomprimís más rápido. Es un buen consejo para todos los famosos: no lo vivan tan mal. ¡Yo tardé veinte años en aprender la lección”.

