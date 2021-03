Pampita explicó qué quiso decir cuando le preguntaron por el nombre de su beba y se entendió 'Cata': "Un divague total"

Ya disfrutando de su quinto mes de embarazo, Pampita volvió a ponerse al frente de su programa, Pampita Online. Estar nuevamente al aire todos los días llevó a que la conductora comparta sus alegrías y reflexiones con respecto a la beba que viene en camino.

En este contexto, la conductora explicó qué quiso decir cuando le preguntaron por el nombre de su beba y se entendió 'Cata'. Cuando en Implacables (El Nueve) le consultaron si se le había escapado una pista, ella aclaró que no.

"Fue un divague total, dije 'acá está', pero por el pampeano la 's' no estuvo bien pronunciada y escucharon 'Cata'. No sé cómo escucharon eso; es un nombre divino pero no está en la lista. No tengo idea de qué nombre va a ser pero no me voy a ir a exóticos, que signifiquen cosas", sentenció.

¿Cuál elegirá?