La bronca de Pampita (41) por volver a quedar en el centro de la escena como víctima de una infidelidad, esta vez por un supuesto desliz de parte de Mariano Balcarce (32), quedó clara con su fuerte posteo en redes sociales. Furiosa, la jurado del Súper Bailando 2019 hizo catarsis el finde en Twitter: “¡Qué pena ver tantos comentarios de mujeres riendo y diciendo que me separé por que me metieron los cuernos! ¡Primero que no es verdad! Y segundo... ¡no se hagan las feministas que saben de sororidad después, que de hermandad, apoyo y comprensión están demostrando muy poco!”.

Pasada la bronca, la top reflexionó en Hay que ver respecto de la traición que le endilgaron a su ex a pesar de que no existió: “Me molesta porque en otra relación me había pasado lo mismo. Siempre piensan que la gente se separa solo por eso y no. Uno se elige por ciertas cosas y si ve que hay que tomarse un tiempo, pensar, puede pasar. El tema de la infidelidad está muy instalado, pero no es el único motivo por el cual la gente decide separarse y encima el hombre (como infiel)”.

Acto seguido, Pampita justificó por qué ella jamás cometería una infidelidad: “Bueno, igual yo no metería los cuernos… Yo soy muy clara con las cosas, es blanco o negro, si no va más, no va más. Y si es blanco, lo doy todo”.

A cuento del mismo tema, Pampita se había reído de sí misma en su programa de NET TV al reconocer de forma enfática: “¡Yo fui cornuda hace muchos años, señora! ¡Ya pasó! ¡Caducó!”.

