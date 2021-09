Pampita se emocionó en su regreso a La Academia al recordar a su hija Blanquita: "Ese día nos lleva a lugares dolorosos"

Después de dos días de ausencia, Pampita regresó a La Academia, y Marcelo Tinelli justificó a la jurado al darle la bienvenida ante su profunda emoción.

"Yo la verdad es que no quise decir nada, pero es una fecha muy importante en tu vida, Caro. Pero no lo quise decir. Después todos me preguntaron por qué no dije en su momento por qué no estabas", explicó Tinelli en referencia al noveno aniversario de la muerte de Blanca, la hija mayor de Pampita y Benjamín Vicuña.

"La producción siempre me concedió esos días, pero a veces justo no salíamos al aire. Esta vez fue distinto. Por eso se notó la ausencia", aclaró Pampita con los ojos llorosos.

Movilizada, continuó su conmemoración de Blanquita: "Son días para refugiarse en los afectos, desconectarse de todo, poder compartir con la familia los recuerdos. Y bueno, renovar energías para estar hoy de vuelta ".

Al final, Marcelo Tinelli le preguntó si estaba bien, y Pampita abrió su corazón: "Todavía sigue siendo una semana muy sensible, pero ya pasó ese día que siempre en el año nos afecta a todos, nos conmueve y nos lleva a lugares dolorosos que transitamos en familia todos juntos".