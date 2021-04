Pampita dio sorprendentes detalles sobre su vestidor y reveló cuántos pares de zapatos usa por semana: "Uso 9 pares"

Luciendo su pancita de seis meses de embarazo y el espectacular look elegido para conducir Pampita Online, Pampita posó para la cámara del celular de sus compañeros. Además, reveló sorprendentes datos sobre cómo es la dinámica de los canjes que cierra con marcas de indumentaria y cuál es la prenda que casi siempre se queda.

"Hay cosas que se devuelven y cosas que no. Por ejemplo, los zapatos generalmente no los devuelvo. Tengo de todo tipo y de todos los colores. Sin ir más lejos, Ricky Sarkany me mandó toda la nueva colección pero además tengo colecciones anteriores", reveló la conductora.

Si bien no quiso decir cuántos pares tiene en total, sí reveló cuántos ¡siempre diferentes! usa por semana. "Tengo muchos, por suerte. Es que en el programa uso todos los días un par distinto y, a veces, tengo programa también a la noche. Así que es como si usara nueve pares por semana”, concluyó.

¡Una locura!