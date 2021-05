Pampita cumplió con su promesa, le puso puntaje perfecto a Barby Franco y Piquín le salió al cruce: "¿Te parece que fue para un 10?"

Luego de que Pampita dejara en claro su favoritismo por Barby Franco antes de que debute en La Academia de ShowMatch, la jurada cumplió con su promesa, le puso puntaje perfecto a su panelista de Pampita Online y Hernán Piquín le salió al cruce sin filtro.

“Hola Barby, bienvenida a la pista. Al fin llegó el día, me encanta. Además, le cerraste la boca a todos porque bailaste increíble. A mí el infantil mucho no me gusta en esta pista y obviamente me hubiera gustado más. Pero no le pusieron mucha coreo muy aeróbica, lo sortearon increíble, así que un puntaje súper merecido. Es la mejor de todos los participantes”, analizó Carolina Ardohain antes de festejar el 10 que le puso a la participante.

A su turno, Píquín no ocultó su desacuerdo con su compañera: “¿Volvieron los votos de amistad? ¿Te parece que estaba para un 10?”, indagó. A lo que Pampita redobló la apuesta: “Y para mas también estaba. Si hubiera más, le pondría más puntaje”.

Más sobre este tema La estrategia de Pampita para evaluar a Barby Franco sin que sus compañeros le bajen puntajes en La Academia: "Que quede entre nosotras y el público"

“Paloma Herrera, chicos”, cerró Hernán, irónico, comparando a Barby con la famosa bailarina y continuó con su análisis de la coreografía sin develar su puntaje ya que en esta ronda tiene el voto secreto.

¡Qué momento!