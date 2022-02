Pampita contó por qué hoy se muestra públicamente con Benjamín Vicuña: "Pensaban que estábamos enemistados"

En su segunda emisión, Momento D tuvo a Pampita como invitada especial. La modelo contestó todas las preguntas de Fabián Doman y su panel, e inclusive se animó a hablar abiertamente de sus acercamientos a su ex, Benjamín Vicuña tras su ruptura con la China Suárez.

Pampito quiso saber qué opina sobre el romance entre Vicuña y a Eli Sulichin, y la modelo se mostró cauta al responder. “Quiero muchísimo a la mamá de Eli. A Eli la conozco hace muchos años y es una mujer de muy buen corazón y… ¡lo que tengo que decir se lo digo en privado!”, aclaró.

“¿Es bueno que los ex estén ‘colocados’?”, quiso saber Doman, en referencia a la pareja que formó Vicuña con Sulichin. “Yo creo que es bueno que la familia esté bien. Y para los chicos, que los padres estén bien es muy bueno”, agregó Pampita.

PAMPITA REVELÓ POR QUÉ SE MUESTRA JUNTO A BENJAMÍN VICUÑA EN LAS REDES

Cinthia Fernández quiso saber “por qué antes no se daba esta fluidez con el papá de tus hijos, y no se los veía compartiendo momentos juntos”, en referencia a los tiempos en los que el actor estaba en pareja con la China Suárez. “Tal vez porque no publicábamos las fotos”, dijo Pampita.

“En todos los momentos importantes de los chicos, siempre estuvimos todos, siempre fueron ellos prioridad”, aclaró la modelo. “Tal vez no tenían las fotos, no las publicaban y tal vez eso era contraproducente porque pensaban que estábamos enemistados al no tener esos momentos retratados”, agregó,

“Pero, en la intimidad de la familia, los chicos siempre contaron con su familia unida en todos sus actos escolares, sus cumpleaños, en las fiestas. Vivimos un modelo de familia lleno de amor”, concluyó Pampita sobre sus fotos junto a Benjamín Vicuña.