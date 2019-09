Pampita contó la peor maldad que le hicieron en un desfile: "Me robaron un determinado corpiño que debía usar y terminé haciéndome uno"

El incidente que tuvo Sol Pérez con su vestido en los Martín Fierro de Cable, al ser manchado por una remolacha que había en su asiento, hizo que en Pampita Online revivan las maldades que se hacían las modelos por envidia. Así, Rocío Guirao Díaz contó que a ella le robaban bombachas y le cortaban tacos y Julieta Kemble mandó al frente a la conductora y le pidió que cuente el mal momento que vivió en un desfile de Roberto Giordano en el Glaciar Perito Moreno.

“A mi me hacían todo lo que te imagines. Llegaba y siempre me faltaban cosas”, recordó Pampita. “Fue uno de los peores momentos. Era un desfile de Giordano en el Sur y desfilamos con lluvia. Se largó a llover, era un programa televisado con un montón de contratos y sponsors, así que tuvimos que desfilar bajo el agua. Era en Puerto Madryn y hacía un frío tremendo”, empezó contando Carolina.

"Dije ‘¿qué hago?’. Pedí que me diera tela parecida, yo era la primera que tenía que salir, agarré la tela y corté dos triangulitos. Me dieron una tira, me hice los breteles, terminé haciendo el corpiñito y salí". G-plus

“La primera que abría la pasada había hecho un video previo, entonces la ropa del video coincidía con la de la pasada. En la corrida, cuando llegó para hacer esa pasada, me faltaba la parte de arriba del corpiño”, recordó, tomando con humor aquel episodio.

"Se quien fue porque en la pasada me la cruzo... ¡e iba con mi corpiño! Se nota que le gustó y se lo puso". G-plus

Sin embargo Pampita demostró su "talento a lo MacGyver": “Dije ‘¿qué hago?’. Pedí que me dieran tela parecida, yo era la primera que tenía que salir, agarré la tela y corté dos triangulitos. Me dieron una tira, me hice los breteles, terminé haciendo el corpiñito y salí. ¡Con el estrés de estar cociendo parecía que se me salía el corazón!”, recordó. “Sé quien fue porque en la pasada me la cruzo... ¡e iba con mi corpiño! Se nota que le gustó y se lo puso”, lanzó, irónica, sin querer dar nombres.

La cobertura que Fashion TV hizo en 2002 del desfile de Giordano en el Glaciar Perito Moreno muestra a otras diosas de la misma generación de Pampita. Así aparecen algunas “históricas rivales” de la modelo como Nicole Neumann y Julieta Prandi, y otras diosas como Dolores Barreiro, Sofía Zámolo, Loly López, Carola del Bianco, Liz Solari o Florencia Gómez.

