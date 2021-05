Pampita contó cómo se prepara para dar a luz a su primera beba con García Moritán: "Vamos a hacer el curso de preparto juntos porque él ya se olvidó"

En medio de la cuenta regresiva para que nazca la primera hija de la pareja, Carolina “Pampita Ardohain habló de cómo se prepara con su esposo, Roberto García Moritán, para recibir a la nueva integrante de la familia.

Fue entonces que, tras ser presentada por la conductora de Pampita Online, Paula Galloni le hizo a la modelo, embarazada de 7 meses y medio, algunas preguntas que le hicieron llegar algunos seguidores.

Así fue el ida y vuelta de Galloni con Pampita:

Galloni: -¿Cómo dormís? ¿Boca arriba o boca abajo?

Pampita: -Tengo una almohada gigante y larga que tiene un agujero y me meto adentro. ¿Viste el pozo de la playa? Bueno, esto es lo mismo. Me lo hago y duermo boca abajo porque a mí me gusta dormir así. Esa me la traje de un viaje cuando tuve otros hijos y quedó.

G: -¿Usas muchas cremas corporales?

P: -Sí, muchas porque cuando empieza a crecer la panza te pica. Así que uso crema todo el día.

G: -¿Ya hicieron el curso de preparto con Rober?

P: -No, pero lo vamos a hacer. Yo ya hice cuatro cursos y soy como una experta. Pero él se olvidó. Mejor vamos juntos porque no tengo paciencia y quiero que esté ahí tranquilo, que sepa el paso a paso porque ya se olvidó. Fue papá hace mucho tiempo.