La ilusión del amor con Mariano Balcarce (32) le duró apenas cinco meses a Pampita (41), por más que en el fondo deje abierta la puerta a una reconciliación con el empresario. Relajada, con su determinación asimilada, la jurado del Súper Bailando 2019 se sinceró respecto de su ruptura en una nota con Hay que ver.

“Estoy en un momento personal en el que dejo que las cosas salgan solas, que fluyan. Si tiene que ser, va a ser, sino, no tenía que ser”, arrancó. Más tarde, la diosa aseguró: “No me arrepiento de nada. Nunca me arrepiento de lo que decido, todo lo hago con la convicción de que tiene que ser así. Después, si funciona o no ya no está en mis manos”.

Y si bien se reservó para la intimidad los detalles de la charla que derivó en el corte, Pampita explicó: “Fue una separación muy hablada, con mucho cariño, mucho respeto”. Esa armonía se interrumpió cuando el cronista la consultó por las versiones de infidelidad: “Me molesta porque en otra relación me había pasado lo mismo. Siempre piensan que la gente se separa solo por eso y no. Uno se elige por ciertas cosas y si ve que hay que tomarse un tiempo, pensar, puede pasar. El tema de la infidelidad está muy instalado, pero no es el único motivo por el cual la gente decide separarse y encima el hombre (como infiel). Bueno, igual yo no metería los cuernos… Yo soy muy clara con las cosas, es blanco o negro, si no va más, no va más. Y si es blanco, lo doy todo”.

Para que no queden dudas, enfatizó: “La infidelidad nunca estuvo en discusión, ni se me ocurriría”. Por otra parte, comentó someramente el motivo de la separación: “Fue por no combinar nosotros como pareja, tener las mismas intenciones, ver si funcionaba o no. Salimos poco tiempo, pero ahí una se da cuenta si puede continuar o no. No soy celosa, no reviso teléfonos ni sé quiénes fueron las exnovias”.

En cuanto a la chance de formar pareja otra vez, se sinceró: “Nunca se sabe, el amor te sorprende. Lo digo porque antes decía otra cosa y de repente me enamoraba. Mejor dejar que tenga que ser lo que Dios mande. Yo no busco nada, creo que uno se tiene que quedar en el molde y lo que tiene que aparecer, ya está escrito. Y no creo que me toque ninguna profesión de otra expareja”.

Al final, Pampita admitió sus mentiras piadosas a la prensa respecto a las vacaciones que tenía planeadas junto a Mariano Balcarce y que ahora quedaron frustradas: “Cuando me preguntaban por el viaje, y yo ya sabía que no viajaba, decía que estaba todo bien”.

