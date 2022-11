Pampita se consagró una vez más en la entrega de Los Más Clickeados: "Es puro cariño que viene del otro lado"

Pampita volvió a ser una de las favoritas de Los Más Clickeados y se llevó en este 2022 uno de los premios por ser, sin dudas, una de las famosas que más "clicks" recibió en cada una de sus notas. La modelo, conductora, empresaria y madre, se mostró feliz por este reconocimiento por parte de la gente que siguió día a día su contenido.

La top es una figura indiscutida de la entrega, ya que en dos ocasiones se llevó nada más y nada menos que la ansiada estatuilla Los Más Clickeados de Oro, que este año quedó en manos de su expareja, Benjamín Vicuña.

-Me encanta, amo llevarme Los Más Clickeados, es puro cariño que viene del otro lado".

Ciudad habló en exclusiva con la pareja de Roberto García Moritán de lo que fue este año para ella como conductora de la exitosa primera edición de El Hotel de los Famosos y una segunda temporada que llevará adelante una vez más.

-Se viene con todo el hotel, recargadísimo, los participantes que están vienen súper power, con mucha energía, todos quieren ganar".

Orgullosa de seren una noche única en la que también habló de sus hijos, su marido, sus deseos y proyectos para el 2023.

- Felicitaciones Pampita, nuevamente sos una de las favoritas de los lectores de Ciudad.

-Me encanta, amo llevarme Los Más Clickeados, es puro cariño que viene del otro lado, si te clickean es porque les importa tu vida, tu trabajo, es pura buena onda, así que lo vengo a recibir.

-Me encanta, amo llevarme Los Más Clickeados, si te clickean es porque les importa tu vida".

- Tuviste un tremendo año, pero hubo alguien que te superó y queda en familia el premio.

- Yo también me quería llevar el oro, en otra oportunidad será, tengo unos cuantos en casa de todas maneras, no me puedo quejar.

- Este año se hace la segunda temporada del Hotel, ¿se viene con todo no?.

-Se viene con todo el hotel, recargadísimo, los participantes que están vienen súper power, con mucha energía, todos quieren ganar. Hay una cosa de competencia que ya la van a ver cuando salga al aire.

- Vos que sos una figura, hiciste un reality sobre su vida ¿pensás hacer otra temporada, estás conforme con las repercusiones?.

-Me encantaría, está bueno hacer un reality porque es como una ventana para que la gente pueda ver tu día a día, no te vea tan glamurosa tal vez, sepa cómo es tu familia. Es una ventanita que me encantó compartirla, me gustó trabajar con el equipo con el que estuve, estuvo súper bien todo, es un reality muy familiar, muy dulce y tranquilo.

-Está bueno hacer un reality porque es como una ventana para que la gente pueda ver tu día a día".

- Te consolidaste como la conductora del prime time de eltrece y es un salto exponencial en tu carrera.

- Es una oportunidad que esperé muchos años, la disfruto mucho, doy el cien por cien así que cuando los resultados del otro lado vienen bien se agradece muchísimo. Son muchos años en esta carrera y tenía muchas ganas de estar conduciendo y de estar en ese horario también.

- Se podría decir que tenés un presente mágico porque estás bien en el amor, profesionalmente, no tenés escándalos, lograste la paz.

-“Creo que uno la busca y cuando uno la busca es solo cuestión de dedicarse a encontrarla.

- ¿Qué proyecto ambicioso tendrás para el 2023?.

-Viene la segunda temporada de El Hotel de los Famosos que va a estar saliendo a inicios del 2023. Me encantaría el cine de nuevo, hay una propuesta de Pampa Films que está muy firme, yo creo que a mediados de año y no sé, lo que el destino me depare acá estoy lista.

-Me encantaría el cine de nuevo, hay una propuesta de Pampa Films que está muy firme".

- Con tanta actividad, ¿cómo te repartis el tiempo ?

-Horarios fijos para volver a casa, me encanta poder cenar con mis hijos todos los días, charlar un ratito, acostarlos, ese es nuestro momento en el que todos volvemos a nuestro hogar y estamos conectados, son mi cable a tierra.

- ¿Estás preparada para el año que viene para cuando Roberto empiece la campaña por las elecciones?.

-Está bueno que cada uno tenga su mundo, nos respetamos, nos admiramos. Yo no participo mucho en las cosas de él así como él tampoco en las mías, pero llegamos a casa y somos una familia que se adora, que se cuida, que se ama. Más allá de lo que haga cada uno nos apoyamos, pero cada uno desde su lugar y su ambiente.

- Muchas gracias Pampita y un saludo para toda la gente que te sigue día a día.

-A toda la gente que clickea día a día los adoro, le mando un beso gigante, me encanta que lo hagan. Espero darles muy buen contenido y el próximo año llevármelo de nuevo y desearles lo mejor. Gracias por todo lo que me dan, ojalá eso se vuelva un poco para ustedes.