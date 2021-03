Pampita confesó que tiene un "placer musical culposo": "Me da cosa mirarlo, me siento re vieja verde"

La música no distingue fronteras a la hora de captar el gusto de las personas y Pampita no es la excepción a esta regla ya que este martes confesó que un conocido cantante es “su placer culposo”. Pero además, la conductora llegó a decir que se siente una “vieja verde” cada vez que se encuentra admirando la figura de este artista internacional que ha visitado más de una vez la Argentina.

Todo comenzó cuando la modelo recibió en el living de Pampita Online a Paula Galloni, que contó que le pidió al musicalizador que este martes la reciba con un tema del colombiano J Balvin. “Lo hice porque soñé con él y dije ‘esto se lo tengo que contar a la gente de Pampita Online'. Además, va a ser papá… ¿será que te conecté?”, esbozó la periodista como queriendo relacionarlo con el embarazo que cursa la modelo.

Como para dejar de lado lo dicho, Galloni explicó que esa experiencia le hizo darse cuenta de que “un poco le gusta J Balvin”. “Es un poco como el ‘guilty pleasure’, ese que te gusta pero que te da un poco de culpa. ¿Cuál es tu ‘guilty pleasure’?”, le preguntó a Pampita.

“A mí me gusta Maluma y me siento re vieja verde porque tiene veintialgo el chico, y cuando voy con mis amigas me da como cosa. Baila, te sonríe, tiene muy buena onda en el escenario, pero es muy chiquitito. ¡Me da como culpa mirarlo!”, confesó la esposa de Roberto García Moritán.