Pampita y su caótica salida con Roberto García Moritán: "Esto me preocupa porque no quiero que esté incómodo"

Faltando 17 días para el casamiento de Pampita (41) y Roberto García Moritán (42), el viernes pasado la pareja compartió una salida que no eludió las cámaras ni las preguntas de los cronistas.

La modelo y el empresario fueron a ver el show de Tini Stoessel en el flamante Movistar Arena y el incesante abordaje periodístico hizo que García Moritán le pidiera "auxilio" a un amigo, para que lo aparte de las cámaras. "Sacame de acá", dijo el empresario gastronómico, ante el micrófono de Los Ángeles de la Mañana, tratando de escapar de la situación.

Atenta al bienestar de Roberto, Pampita fue consultada por la caótica recibida de la prensa en el show de Tini. Antes de pararse a darle la nota a Intrusos, le dijo a Alejandro Guatti: "Pará que busco a alguien de la organización porque todo es muy incómodo".

"Es la primera vez que viene, pensé que era distinto. Pero bueno, es así. ¿Si me enoja? No, me preocupa porque no quiero que esté incomodo, con una cámara acá (cerca) hasta que empiece el show". G-plus

Luego se predispuso a dialogar con el notero, quien le preguntó cómo estaba Roberto con todo lo que se generó. Y ella contestó: "Es la primera vez que viene, pensé que era distinto. Pero bueno, es así. Así que salga como salga. ¿Si me enoja? No, me preocupa porque no quiero que esté incomodo, con una cámara acá pegada hasta que empiece el show".

En ese revoltoso contexto, el cronista logró la palabra de García Moritán. "¿Qué te parece todo esto, lo que se genera? No estabas acostumbrado", le preguntó. Y Roberto contestó: "No. Me incomoda un poco... Me hacés una pregunta y me voy a buscar a mis hermanos. ¿Te parece?". Guatti aceptó y retrucó: "¿Qué te pareció todo lo que se generó con lo del casamiento?". Con pocas palabras, Roberto manifestó: "Carolina genera mucho, mucho. ¡Todo esto! No me esperaba tanto. Muchísimas gracias".