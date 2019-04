El lunes 15, Marcelo Tinelli convocó a las figuras que son parte del Súper Bailando en el coqueto Alvear Palace Hotel, para hacer la foto de tapa de la revista Gente y los reclamos por la ubicación de los famosos no tardaron en asomar.

"Hay que ubicarse, somos un montón y es imposible que estemos todos al lado de Marcelo. Ya estamos felices de estar en la tapa, no se puede pedir más". G-plus

Como era de esperar, algunos personajes pidieron estar cerca del conductor para poder resaltar y lucirse mejor. Sin embargo, la portada final quedó configurada de la siguiente manera: a la izquierda de Tinelli se sentó Griselda Siciliani, a la derecha, Leticia Brédice. En la fila de arriba, Ángel de Brito y Marcelo Polino. A los pies del conductor, sentadas en el piso, Florencia Peña y Pampita.

Con la foto del Bailando ya consumada, Pampita fue consultada en Los Ángeles de la Mañana por las internas previas a lograr la imagen final. "Quería preguntarte por la polémica foto del Bailando, hubo quejas por las ubicaciones. No tuyas, que te la bancaste todo estoica", le dio el notero. Y la jurado bajó línea en su respuesta: "No, yo no, nada. Hay que ubicarse, somos un montón y es imposible que estemos todos al lado de Marcelo. Ya estamos felices de estar en la tapa, no se puede pedir más".

