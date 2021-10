Pampita adelantó que cambiará su look drásticamente: "El año que viene, me corto el pelo muy canchero"

Pampita se caracteriza por sus looks siempre a la moda y el delicado sentido del buen gusto que la ha llevado a ser la cara de grandes marcas de ropa y cosméticos. En su ciclo de Net TV, la modelo se mostró deseosa de mantener su corte de pelo hasta que termine el verano, pese a los pedidos de su producción, que quiere algo más moderno.

Este martes, la conductora abrió Pampita Online mostrando sus sandalias de color dorado rosado “con un taquito súper cómodo”, y un saco blanco cubriendo un conjunto de short y musculosa, antes de hace hincapié en su peinado. “Me lo estoy dejando re largo para el verano. Ya me lo quieren cortar acá, pero yo estoy aguantando”, señaló la mamá de Ana García Moritán, en referencia a los deseos de sus productores.

“Voy a resistir porque no se usa tan largo, no está tan de moda, pero a la argentina le gusta el pelo largo. A mí en el verano me gusta el pelo largo”, agregó Pampita, que prometió que hará caso a su equipo. “El año que viene me lo corto, me hago un look canchero, no se preocupen. En marzo, para arrancar el año, hacemos el cortecito”, concluyó.