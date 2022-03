Pamela David habló contundente sobre el enfrentamiento con Yanina Latorre: "Habría que preguntarle a ella cuál es su problema”"

Pamela David habló de sus diferencias con Yanina Latorre y contó que, si bien intentó acercarse a ella en una fiesta, de su parte no tiene ningún problema con la periodista.

“No tengo nada contra Yanina, de verdad, habría que preguntarle a ella cuál es su problema. De hecho, ella contó que hace poco la encontré en una fiesta y me acerqué, porque a mí de verdad no me pasa nada”, expresó la conductora en diálogo con Gente.

Luego, Pamela dejó desmintió la versión que circuló en la que ella habría exigido que todo el equipo de LAM sea trasladado a otro estudio para no cruzarse con ninguno de ellos.

“¿Cómo podés tener la cabeza tan podrida para tener el pensamiento de que alguien sería capaz de hacerlos cambiar a otro lugar? Lo desmiento rotundamente porque La Ruleta de tus Sueños (su programa) se grababa en Martínez”, aclaró la pareja de Daniel Vila.

PAMELA DAVID CONTÓ SI TRABAJARÍA CON YANINA LATORRE

"Ella dijo que no trabajaría más conmigo en televisión, no sé por qué... ", se preguntó Pamela en la nota con Gente.

Y se diferneció de la panelista: "Si tendría que armar un equipo de trabajo y vos me preguntas '¿la tendrías?', yo te digo que sí".

"Esa es la diferencia, que yo pienso en equipos que sean buenos, pero que también funcionen", cerró Pamela.