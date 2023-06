Pamela David estalló contra Rodrigo de Paul por la cautelar a Camila Homs

Pamela David estalló contra Rodrigo de Paul por la cautelar que le habría puesto a Camila Homs para que no exhiba a sus dos hijos en Bailando 2023 y para que no haga mención a su vida, ni a la de su novia Tini Stoessel.

"Los chicos están todo el día con la mamá. ¿Cuándo están con él? Y cuando él está acá va a ver a Tini primero. ¿Qué le pasa a De Paul?", dijo la conductora de Desayuno Americano, indignada.

"Ganaste un Mundial. Ayudaste. Pero ¿qué te pasa De Paul? ¡Bajá un cambio! Está muy mal. Está mal influenciado, tal vez", agregó Pamela.

Y finalizó su picante opinión empatizando con Camila: "La queremos a Cami Homs, que está monísima. Y está más feliz que nunca".

CAMILA HOMS HABLÓ DE LA CAUTELAR DE RODRIGO DE PAUL

Camila Homs habló con el notero de Desayuno Americano de la posibilidad de que sus dos hijos, Francesca y Bautista, no puedan acompañarla en Bailando 2023 por orden legal de Rodrigo de Paul.

Notero: -Salió la noticia de que, supuestamente, De Paul puso una cautelar para que vos no puedas hablar de él, ni de Tini Stoessel. ¿Esto es real?

Camila Homs: -Prefiero no hablar del tema. Lo dejo en mano de mi abogado.

Notero: -¿Está la posibilidad de que tus hijos vayan a la pista?

Camila: -No lo sé todavía. Mis hijos son parte de mi vida. Si yo decido que me acompañen, no le veo el lado negativo, el lado malo. Nunca los expondrían a que pasen un momento feo. Mis hijos están siempre conmigo. Pero no decido por mí sola. Es algo que se hablará entre ambas partes, pero falta para que llegue ese momento.