Pamela David ante una insólita acusación: dicen que remata ropa y zapatillas sucias

Los canjes que recibió durante su carrera le han dejado a Pamela David un guardarropas que pedía a gritos un poco más de espacio por lo que la conductora optó por liquidar más de 800 prendas y calzado en un sitio llamado “Renová tu vestidor”.

Allí, la esposa de Daniel Vila publicó remeras, camisas, polleras, pantalones cinturones, shorts, sombreros, botas, mallas, sandalias, sacos, vestidos, carteras y zapatillas cuyos precios oscilan entre los 1000 y los 12 mil pesos.

Sin embargo, entre las muchas felicitaciones a la vendedora, también hay algunas críticas sobre el estado en el que fueron recibidas las prendas, con manchas en las axilas, suciedad y sobre todo enganches que insumirán gastos de reparación.

Más sobre este tema Así fue el tenso encuentro de Yanina Latorre y Pamela David tras sus fuertes cruces mediáticos

PAMELA DAVID RECIBIÓ DURAS CRÍTICAS EN SU SITIO DE VENTA DE ROPA USADA PORQUE ESTABA SUCIA Y EN MAL ESTADO

"La prenda decía nueva y estaba usada y varias veces. Estaba hasta manchada en las axila y en la cintura. ¡Una lástima!”, escribió una de las compradoras. "Las zapas son lindas, pero el aviso decía “nuevas” y están usadas. Ni las lavaron", se puede leer en otro comentario.

"El vestido es hermoso y buena calidad... solo que estaba enganchado en varios lugares, por lo que insumirá trabajo extra para arreglar todos los enganches", señala otras de las calificaciones.

“El vestido decía ser de Hym pero le cortaron las etiquetas intencionalmente, o sea lo hicieron pasar por algo que no era, encima no salía dos pesos lo pagué caro”, le reprochó otra usuaria del sitio, que aclaró que Pamela no es la única famosa que hace esto.

Más sobre este tema Pamela David y Daniel Vila imitaron a La Dama y el Vagabundo en el cumpleaños del empresario

"El sweater de lana decía ‘nuevo sin etiqueta’ y tiene un arreglo de una pequeña rotura, le tuve que sacar las pelusas y bolitas propias de bastante uso… Me parece que la aclaración debería haber sido más clara”, agregó otra compradora.

Lo ciertos es que, a diferencia de lo que ocurre con las compras en las que la calificación es positiva, Pamela eligió no responder a ninguno de estos reclamos.