El palito de Wanda Nara a China Suárez por su entrevista con Fantino: "Yo fui muy sincera, Susana me preguntó de todo y respondí"

La opinión de Wanda Nara sobre la entrevista que China Suárez le dio a Alejandro Fantino, a dos meses de que estallara el escándalo por su affaire con Mauro Icardi, era la más esperada. "Me llegaron pedacitos muy esporádicos, pero no tengo nada para decir. Cada uno dice lo que quiere. Me parece perfecto que ella salga a hablar lo que quiera", arrancó la mediática como minimizando el asunto.

Acto seguido, Wanda marcó en Flor de Equipo una sutil y crucial diferencia con la China: "Yo fui muy sincera con lo que dije, demasiado. Porque podría haber obviado, no le dije a Susana que no me pregunte".

En esa línea combativa, aclaró con picardía luego de que Tomás Dente le planteara la ríspida pregunta: "Tengo muy buena relación con Susana y con el canal como para decirles que no me pregunten. Pero Susana me preguntó todo y yo le respondí todo realmente de corazón con sinceridad. Después, yo no me hago cargo. Cada uno que diga lo que quiera".

"A mí me caracteriza decir siempre lo que pienso, que puede quedar bien o mal. Pero digo la verdad, no soy de decir lo que sea políticamente correcto. Traté de no lastimar a nadie, porque la verdad puede lastimar a muchas personas. Yo puedo hablar de mi entrevista con Susana, lo demás no sé", cerró Wanda Nara sugestiva sobre la charla de China Suárez con Alejandro Fantino.

¿Cómo fue el encuentro cara a cara de Zaira Nara y la China Suárez?

“La fui a ver a la casa”, empezó recordando la modelo. “Fue horrible… No, horrible, no porque me parece que es lo que tenía que pasar”, se corrigió. “¿Te conformó la respuesta que te dio?”, preguntó Polino. “No, no te voy a decir porque después… Yo no fui a querer entenderla, ni a querer justificarla. Si tenía dudas sobre ciertas cuestiones quería aclararlo con ella. De hecho todo lo que hablé va a quedar en la intimidad con ella. Después por otras cuestiones que quería hablar mi hermana, yo me abrí”, dijo, sin querer entrar en detalles.

“Yo no fui intermediaria. Cuando sentí que pasaba a ser una intermediaria les dije ‘chicas, estos son los teléfonos, se comunican’”, dijo, sobre su postura en el mediático conflicto. “Lo hice para poner paños fríos porque sino se hace interminable”, reconoció.

También la animadora reconoció que no tendría problema en compartir un trabajo con la expareja de Benjamín Vicuña. “Yo jamás preguntaría en un evento o en una campaña quién va. Mi vida sigue igual porque, primero, no soy protagonista de esta situación y, segundo, está en lo que cada uno es y hace”, concluyó.