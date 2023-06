La palabra de La Tota Santillán tras ser condenado por violencia de género: "Estoy viviendo un calvario"

Luego de que Ricardo Daniel Carias -más conocido como “La Tota” Santillán- fuera condenado a 5 años y medio de prisión, acusado de ejercer violencia de género contra su expareja Sol Fiasche (y madre de sus dos hijas), por hechos que ocurrieron hace casi una década; el exconductor de Pasión de Sábado rompió el silencio.

Invitado a A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco por América, La Tota se defendió pese a la resolución judicial: “Yo no amenacé de muerte a nadie y nunca le levanté la mano a la madre de mis hijas”, comenzó diciendo en vivo.

Tras escucharlo, un panelista tomó la palabra y le hizo una pregunta al hueso: “Hoy hay una condena de cinco años y medio, podés terminar en la cárcel, tu vida en los medios se puede acabar, tu vida personal también cambia. ¿Te ves frente al espejo y que decis?”, indagó.

"Yo no amenacé de muerte a nadie y nunca le levanté la mano a la madre de mis hijas". G-plus

Fue entonces que el entrevistado compartió sus sentimientos: “Hoy lloraba muchísimo, estaba con mis hijos y o lo podía creer todo este calvario que vengo viviendo desde hace tiempo”, se confesó. Y cerró: “Imaginate que dos meses antes que comenzara el juicio, yo me estaba hablando con la mamá de mis hijas. Y después, de repente, cuando va a declarar no veo nunca más a las nenas. Yo no veo a mis hijas desde el 2019, solamente las veo por videollamada de 5 segundos”.

Más sobre este tema Fernanda Vives rompió el silencio sobre la Tota Santillán, condenado a 5 años y medio por violencia de género

LA TOTA SANTILLÁN PODRÍA IR PRESO A CAUSA DEL JUICIO QUE LE INICIÓ SU EX PAREJA, SOL FIASCHE

En América Noticias segunda edición, Martín Cadalaft señaló que, si el juez confirma una sentencia de más de tres años, el conductor podría ir preso. “Hay que ver si por su condición de salud le dan una prisión domiciliaria o el juez considera que puede ir a un penal”, agregó.

Tras afirmar que las pruebas son contundentes, Candalaft relató uno de los hechos más contundentes de los que presentó Namora Fiasche Seri (verdadero nombre de la víctima). “En 2013 el pimputado y la damnificada estaban discutiendo en el dormitorio de su domicilio de Belgrano”, comenzó a relatar.

“El imputado la tiró en la cama y la amenazó exhibiéndole una tijera y colocándosela cerca del ojo, refiriéndole frases como ‘te voy a sacar un ojo’. La víctima logró levantarse de la cama, pero Carias la empujó al piso y le propinó reiteradas patadas en las piernas”, siguió el periodista. Y cerró: “Carias lesionó a Fiasche Seri a la altura del tobillo, generándole una hinchazón, al punto de impedirle apoyarlo”.