La palabra de Nazarena Vélez sobre su continuidad en LAM: "Creo que voy a terminar en diciembre"

Pese a que se la ve muy cómoda en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América, y mantiene un muy buen vínculo con sus compañeras, Nazarena Vélez estaría muy cerca de concluir con su participación en el ciclo.

Así lo aclaró ella misma en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez: “Creo que en diciembre voy a terminar en LAM”, resumió Nazarena.

Luego, aclaró: “Arreglé hasta diciembre. Después lo que voy a hacer va a ser teatro. Voy a quedarme en Buenos Aires haciendo teatro, seguramente”.

Por otro lado, la entrevistada aseguró estar muy conforme con el trato del equipo: “Estoy muy tranquila, es un grupo muy lindo y Ángel me da mucha libertad para expresarme. Con las chicas me llevo bárbaro. Es un muy lindo trabajo. La estoy pasando bien. Entré por un mes y me quedé un año”.

“No me tienen que pedir por favor para quedarme, LAM es un placer. Estar trabajando ahí es un placer porque la paso muy bien. Es divino estar en LAM y es una experiencia muy divina que estoy pasando”, continuó.

Y cerró, a corazón abierto: “Hoy por hoy, en la vida hago lo que tengo ganas de hacer y lo que me hace bien. Ya la vida te hace pasar por momentos de mier… y no los podés evitar. Entonces, los que podés evitar, ¿para qué pasarlos? Hoy en la vida me manejo así”.