La palabra de Dani La Chepi tras ser internada de urgencia: "Me tienen que operar"

El humor está siempre presente en la vida de Dani La Chepi, incluso en los momentos más difíciles. Y esta no fue la excepción. La conductora de El gran juego de la oca debió ser internada de urgencia y recurrió a las redes para explicar en primera persona cuál es su cuadro de salud.

“Con mamá salimos a pasear, ¿salimos no? Ella hubiera preferido ir al shopping. Pero esta clínica es como un shopping. Amo la clínica Olivos, me encanta venir acá”, comenzó diciendo La Chepi en varios posteos que subió a Instagram Stories.

“Parece que anoche fueron a Caminito, se afanaron un cascote y me lo dejaron en casa. Yo me lo comí y ahora estamos esperando al urólogo porque parece que me tienen que operar”, agregó.

Por último, la presentadora reveló qué detalle no vio con buenos ojos: “Tengo una bronca. Me hicieron sacar los aros, y quieren que me despinte las uñas, ¿sabés lo que me costó pintarme las uñas?”.

DANI LA CHEPI HABLÓ SOBRE LA SALUD DE SU PADRE

“El por qué ya lo hablamos con Juli pero queremos saber para qué estuvo aguantando durante tanto tiempo, porque es aguantar nomás”, se preguntó la conductora. “Yo creo que lo que mi viejo me quiere demostrar, es que las cosas se pelean hasta el final, que para atrás es solo para tomar impulso”, dedujo.

“Y otra cosa más, porque las estoy leyendo y muchas están en situaciones así: digamos ‘gracias’ todo el tiempo, ‘¡que orgullosa de ser tu hija!’. En vida”, les pidió a sus seguidores, antes de compartir una imagen de Alberto con ellos.

“Este es mi viejo, para los que me preguntan y me piden fotos de mi viejo. Así quiero que lo recuerden a mi viejo. Así lo recuerdo yo. ¡Mirá esos bigotes sexies! ¡Alberto!”, concluyó Dani la Chepi.